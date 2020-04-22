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Suriyeli öğrencilerden Milli Dayanışma Kampanyası’na anlamlı bağış

İHA

Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı olarak Suriye'nin Cerablus Kentinde öğretime açılan Cerablus Meslek Yüksek Okulu'nun öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Suriyeli öğrencilerden Milli Dayanışma Kampanyası’na anlamlı bağış

Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak Suriye'nin Cerablus Kentinde öğretime açılan Cerablus Meslek Yüksek Okulu’nun öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışta bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden temizleyerek, güvenli bölgeye dönüştürdüğü Cerablus’ta, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Cerablus Meslek Yüksek Okulu, bölge gençlerinin gönlünde büyük ümitler yeşertti. Türkiye'nin bölgede uyguladığı insani politikalar nedeniyle Cerablus halkı Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ve minnet duygularını her vesileyle dile getirirken, bunun son örneğini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Kampanyası”na destek olmakla gösterdi.
Suriyeli öğrenciler, “Türkiye’ye bize sağladığı imkanlardan dolayı minnettarız. Biz de minnet duygularımızı karınca kararınca bağışta bulunarak göstermek istedik” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı kampanyayı duyan Cerablus MYO’nun öğrenci temsilcileri, bölge halkına bu kampanyaya destek olma çağrısında bulundu. Bu çağrılar sosyal medya üzerinden yayıldı. Okul önünde kurulan yardım sandıklarına, savaş nedeniyle ekonomik olarak güç şartlarda olmalarına rağmen bölge halkı ve öğrenciler, bağışladıkları paraları atarak destek oldu. Öğrencilerin topladığı para, Türkiye’deki ilgili hesaplara yatırılması için Yerel Meclis yetkililerine teslim edildi. Meclis Yetkilisi de öğrenciler adına paranın Karkamış Kaymakamlığı aracılığıyla banka hesabına yatırılmasını sağladı.
Öğrencilerimi yürekten kutluyorum
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Cerablus Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Milli Dayanışma Kampanyası’na verdiği desteğin takdire şayan olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyaya kayıtsız kalmamalarının manevi bir değeri var. Üniversitemizin bölge halkının gönlünü kazanmada bir değer ürettiğini görmekteyiz. COVİD19 salgını nedeniyle üniversitemizin bütün birimleri 23 Mart itibarı uzaktan eğitime geçti. Eş zamanlı olarak Suriye’deki birimlerin de uzaktan eğitim entegrasyonu tamamlandı. Meslek Yüksek Okulu’nda dört sağlık bölümü açılmış olmasının ne denli isabetli olduğunu bu süreçte daha iyi görmüş olduk. Kardeşlik ve dayanışmanın önemli olduğu bu salgın günlerinde Suriyeli öğrenci kardeşlerimizin kampanyaya gönüllerince katkı sağlamalarının çok anlamlı buluyoruz. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’ye minnettarız
Yerel Meclis Yetkilisi Abdullatif Muhammed, bölgeye Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı iyiliklerin halkta büyük karşılığı bulunduğunu, insanların Türkiye’ye karşı minnet duygusu beslediğini, özellik kurulan fakülte ve yüksek okulların bölgenin kalkınması açısından büyük önemi bulunduğunu söyledi. Bu açıdan öğrencilerin yaptığı çağrının maddi anlamda Türkiye’ye çok fazla bir şey katmayacağının bilincinde olduklarını, ancak bu tür etkinliklerin manevi değerinin bulunduğuna dikkat çekti. Öğrenci temsilcilerinden, İlahiyat Ön Lisans Programı öğrencilerinden Sadık Afadli ise, Dünya'nın zor bir dönemden geçtiği, hastalıkla mücadele ettiği bir süreçte kendilerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmek istediklerini belirtti. Öğrenci temsilcilerinden, İlk ve acil yardım programı öğrencisi İman Cacan da başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bölge valiliğine, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür’e ve MYO Müdürü Fehmi Soğukoğlu’na teşekkür ederek, “Biz, sizler sayesinde eğitimimize devam edebildik. Artık geleceğe daha ümitle bakabiliyoruz. Yaptığımız kampanya elbette Türkiye gibi büyük bir ülkeye bir şey kazandırmayacak bunu biliyoruz ama biz de elimizden geleni yapmış olmanın mutluluğu içerisindeyiz” diye konuştu.

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