Gaziantep Valiliğinden Suriyelilerin Türkiye’ye geçişinin devam ettiği haberlerine ilişkin açıklama

Bazı basın kuruluşlarında yer alan Suriyelilerin Türkiye’ye geçişinin devam ettiği haberleri üzerine Gaziantep Valiliği açıklama yaptı.

Valilik, Telabyad bölgesinde terör örgütü tarafından yerlerinden edilen Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı sonrasında geri dönmek istemeleri üzerine 20 Nisan günü saat 15.30’da 137 araç ve 14 otobüsle bu kişilerin sevkinin başladığını, konvoyun Karkamış Gümrüğünden Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'na kadar transit geçiş yaparak Türkiye’yi terk ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın mecralarında “Suriye’den Oluk Oluk Gelmeye Devam Ediyorlar” başlığı ile yayınlanan haberlerde korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken Karkamış Sınır Kapısı’ndan Suriyelilerin Türkiye’ye geçişinin devam ettiği ve salgının yayılması açısından gelişmelerden endişe duyulduğu yönünde haberler yayınlanmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. Telabyad bölgesinde terör örgütü tarafından yerlerinden edilen Suriyelilerin Barış Pınarı Harekatı sonrasında geri dönmek istemeleri üzerine 20 Nisan 2020 günü saat 15.30’da 137 araç ve 14 otobüsle bu kişilerin sevki başlamış, konvoy Karkamış Gümrüğümüz’den Şanlıurfa Akçakale sınır kapısına kadar transit geçiş yaparak ülkemizi terk etmiştir. Söz konusu geçiş esnasında konvoyda bulunanlar sağlık kontrolünden geçirilmiş, Ülkemizde herhangi bir şekilde durup konaklama yapılmamıştır. Herhangi bir aksaklık oluşmaması açısından konvoya Gaziantep sınırları içerisinde Cerablus JDT Komutanı eşlik etmiş ve korona virüs salgınının yayılması ile ilgili gerekli bütün önlemler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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