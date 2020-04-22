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YORUM KURALLARINI OKUDUM

GAGİAD'dan 23 Nisan Kutlaması

İHA

Gaziantep Genç İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

GAGİAD'dan 23 Nisan Kutlaması

Gaziantep Genç İşadamları Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Cihan Koçer yayınladığı mesajında, "23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu ve Türkiye’nin ilk milli, dünyanınsa tek çocuk bayramı olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı, tüm çocuklarımıza kutlu olsun. Egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Kuruluşumuzun ve kurtuluşumuzun sevk ve idaresini yapan Meclisimiz, Aziz Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıkların unutulmaz bir timsali olmuştur. Şuan ise yarınlarımızı temsil eden çocuklarımızın Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren atalarımızın izinden gideceğine, ülkemizin refahı ve huzuru için zorluklar karşısında yılmayacağına inancım tamdır. Bizlerinde tüm çabası, çocuklarımıza gurur duyacakları bir Türkiye bırakmaktır. Bu konuda her birimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımıza egemenliğimizi hangi şartlarda, hangi zorluklarla kurulduğunun iyi öğretilmesi ve iyi özümsetilmesi gerekmektedir. Unutmayalım ki gelecekte bizlerden aldıkları bayrakla, daha yaşanabilir bir dünya, bugünün çocukları tarafından inşa edilecektir” ifadelerini kullandı.
Çocukların bayramını da kutlayan Koçer, “Egemenliğimizin 100. Yılında, bugünlerde için bulunduğumuz zor süreçten kısa zamanda çıkacağımıza inanıyor, bayramları yine hep beraber coşkuyla kutlayacağımıza, çocuklarımızın parklarda şen seslerini duymaya ve okullarda eğitim öğretimle gelecek neslin ülkemizi hep bir adım ileriye taşıyacak nitelikte, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı bireyler olarak yetişmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizde emeği geçen herkesi saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını sevgi ve heyecanla kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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