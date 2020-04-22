Güvenlik kamerasından tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 3 iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelileri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki 3 iş yerinden yapılan hırsızlık üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polisler, iş yerlerine girdikten sonra çaldıkları malzemeleri çuvallar ile taşıyan 3 kişinin kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, emniyette sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.<br>Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-04-22 14:31:57<br>
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