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Gaziantep'te, ramazan alışverişi hareketliliği

DHA

Eyyüp BURUNKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 2326 Nisan'da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Gaziantep'te yaşayanlar, ramazan alışverişi için çarşı ve pazarları doldurdu.  Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Gaziantepliler, ramazan alışverişlerini yapmak için dışarı çıktı. Kentin tarihi alışveriş merkezi olan Almacı Pazarı'na gelenler, sahurda tüketmek için özellikle peynir, zeytin, helva gibi gıda ürünlerinden aldı. Alışveriş yapanların büyük bölümünün, zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Esnaf...

Gaziantep'te, ramazan alışverişi hareketliliği

<br>Eyyüp BURUNKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, 2326 Nisan'da sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Gaziantep'te yaşayanlar, ramazan alışverişi için çarşı ve pazarları doldurdu. <br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Gaziantepliler, ramazan alışverişlerini yapmak için dışarı çıktı. Kentin tarihi alışveriş merkezi olan Almacı Pazarı'na gelenler, sahurda tüketmek için özellikle peynir, zeytin, helva gibi gıda ürünlerinden aldı. Alışveriş yapanların büyük bölümünün, zaman zaman sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Esnaf ise uzun zamandır durgun olan işlerinin ramazan alışverişi ile açıldığını söyledi.<br>Tarihi pazarda helva ve tahin satan yapan Emre Kasapbaşı, eskiye oranla işlerinin azaldığını ancak yasakların toplum sağlığı için gerekli olduğunu söyledi. İşlerinin ramazan alışverişi ile açıldığını da belirten Kasapbaşı, "Daha önceki yıllara oranla işlerimiz düştü. Ramazan ayının gelmesi ile hareketlilik var. Tabi koronavirüs tedbirleri hem vatandaşımızın hem bizim sağlımız için zaruri. Biraz daha sabırla eski günlerimize döneceğimize inanıyorum" dedi.<br>Alışveriş yapanlar da ramazan için evlerinin temel ihtiyaçlarını aldıklarını söyledi. Sokağa çıkma yasağından memnun olduklarını belirtenler, koronavirüs tedbirlerine uymaya çalıştıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN, Kadir GÜNEŞ<br>2020-04-22 14:40:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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