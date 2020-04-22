Babasının döverek öldürdüğü Ceylan, toprağa verildi

<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, babası Müslüm Aslan (33) tarafından 2 kardeşinin gözü önünde hortumla dövülerek öldürülen Ceylan Aslan (9) gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının cenazesinde yakınları tarafından teselli edilen anne Rukiye Aslan, "Cani baban utansın" diyerek gözyaşı döktü.<br>Olay, geçen hafta cuma günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz olan Müslüm Aslan, geçen yıl 31 Mayıs günü tartıştığı 3 çocuğunun annesi olan eşi Rukiye Aslan'ın boğazına bıçak sapladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Müslüm Aslan ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Geçen yıl 4 Kasım günü tahliye olan Müslüm Aslan, yaklaşık 2 ay önce Ocaklar Mahallesi´ndeki babaevine dönen eşinden 3 çocuğunu alarak kendi evine götürdü. İddiaya göre, kendi evinde çocuklarına sık sık şiddet uygulayan Müslüm Aslan, son olarak geçen cuma günü büyük kızı Ceylan'ı hortumla dövdü ve hareketsiz kalınca da 155'i arayarak durumu anlatıp, diğer çocukları Yusuf İlker (7) ile Bünyamin'i (5) alarak kendisinden boşanmak için dava açan Rukiye Aslan'ın evine bıraktı. Müslüm Aslan'ın ihbarının ardından eve giden polis, kanlar içerisindeki Ceylan'ı ambulansla hastaneye kaldırırken, kaçan babayı da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu.<br>ELBİSESİYLE AĞIT YAKTI<br>Hastanede 4 gün yaşam mücadelesi veren Ceylan ise kurtarılamayarak hayatını kaybetti.<br>Adli Tıp Kurumda yapılan otopsinin ardından küçük Ceylan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Son kez annesinin evinin önüne helallik almak için getirilen Ceylan'ın cenazesini gören annesi ve yakınları gözyaşına boğuldu. Kızının tabutunun bulunduğu cenaze aracının önüne elinde Ceylan'ın elbisesi ile gelerek ağıt yakın anne Rukiye Aslan yakınları tarafından teselli edildi.<br>Helallik alınmasının ardından Yeşilkent Mezarlığı´na getirilen Ceylan Aslan için düzenlenen cenaze törenine de koronavirüs nedeniyle az sayıda yakını katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek kılınan cenaze töreni sonrası Ceylan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran anne Rukiye Aslan, "Allah´a emanet ol annem. Kızım sen utanma cani baban utansın. Küçük annem Yusuf'umun, Bünyamin'imin annesi. Yolun açık olsun" diyerek ağladı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-04-22 15:20:36<br>

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