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Milletin egemenliği 100 yaşında

İHA

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı yayımladıkları bir mesajla kutladı.

Milletin egemenliği 100 yaşında

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı yayımladıkları bir mesajla kutladı.
GTO Başkanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un 23 Nisan günü saat 21.00’de İstiklal Marşımızı okuma çağrısını hatırlatarak, herkesi evlerini bayraklarla süslemeye ve milli marşımızı okumaya davet etti.
Yayımladıkları mesajda 23 Nisan'ın Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten GTO Başkanları, “Bizlerin, yani milletin sesi 23 Nisan 1920 tarihinde hakim kılınmış, Birinci Büyük Millet Meclisi açılarak, Kurtuluş Savaşı’nın kahramanı Türk milleti kayıtsız şartsız egemen tayin edilmiştir” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin; Türk milletinin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin, hür iradesi ve geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan GTO Başkanları, “Türk milleti yalnız Kurtuluş Savaşı’nda değil, çok uzun yıllar boyunca büyük savaşlarla, zorluklarla mücadele etti. Vatanı, milleti, toprağı için can verdi, her türlü zorluğa göğüs gerdi. Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışı da bu milletin mükafatıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya’da ilan ettiği gibi ‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ Öyle de olmuş, necip Türk milleti azimle, kararlılıkla hürriyetine kavuşmuştur. Vatanını yeniden kazanan, bağımsızlığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde söke söke alan Türk milleti geleceğini, ülkesi ile ilgili kararları, nasıl yönetileceğini, nasıl yaşamak istediğini de elbette kendisi belirleyecektir. İşte bu bilincin eseri Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir! şiarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisidir Ne mutlu ki bizlere, 100 yıldır Türkiye'nin dört bir yanının sesi TBMM’de yankılanıyor” şeklinde konuştu.
"Nice 100 yıllara Türkiyem"
23 Nisan'ın manevi değerini katbekat artıran bir diğer öneminin de tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu ifade eden GTO Başkanları, “Milletin egemen kılındığı bu tarih Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1929 tarihinde tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş ve dünyada eşi benzeri olmayan bir ilke imza atılmıştır” ifadelerini kullandı.
Gazi’nin bu armağanının kendi içinde derin anlamlara da sahip olduğunu aktaran GTO Başkanları, “Çocukları geleceğimizin mimarı gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.’ sözleriyle, çocuklarımıza armağan ettiği büyük gün 23 Nisan'ın anlamını tam manasıyla açıklıyor aslında Bugünün çocukları yarın Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacak, parlak zekalarıyla aydınlık geleceğimizin ışığı olacaklar” ifadelerine yer verdi.
"İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz"
Herkesi evlerini bayraklarla süslemeye ve 23 Nisan günü İstiklal Marşımızı okumaya davet eden Başkanlar, “Bugün içimiz maalesef buruk. Covid19 salgını sebebiyle geçtiğimiz yıllardaki gibi bir 23 Nisan kutlaması yapamayacağız. Ama bizler inanıyoruz ki EvdeKal’an Türkiye 23 Nisan coşkusunu 81 ilde hissedecek, İstiklal Marşımızla, al bayrağımızla evlerini bayram yerine dönüştürecektir. 122 yıllık dev çınar, bir asırdır Cumhuriyetin ve Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu Gaziantep Ticaret Odası olarak, tüm halkımızı 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de coşkuyla, ellerimizde al bayrağımızla İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Nice 100 yıllara Türkiyem” diye konuştu.

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