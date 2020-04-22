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GTB Başkanlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan ve Türk milletinin milli egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM), Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan zorlu yolda önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu belirten GTB Başkanları, “TBMM’nin kuruluşu ve milli egemenliğin millet iradesine bırakıldığı 23 Nisan 1920, istiklal mücadelemizin zaferle sonuçlanmasına ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından birini oluşturmakta. Bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı bugün, 23 Nisan 1929'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, geleceğimizin yegane teminatı çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara yönelik adanmış tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, aynı zamanda özelinde barındırdığı barış, dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla ayrı bir önem de taşımaktadır. Ulu Önder Atatürk, "Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir" sözleriyle çocuklara verdiği önemi ve sevgiyi açıkça ortaya koymuştur. Bu bağlamda Türkiye'yi güçlü yarınlara taşıyacak genç nesillerimizi ilim ışığında, yaşadığı toplumun milli ve manevi değerlerine saygılı birer bireyler olarak yetiştirmek hepimizin en önemli sorumluluklarının başında gelmekte. Bu yıl dünyayı dünyayı etkisi altına alan COVİD19 pandemisi dolayısıyla Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerimizde kutlayacağız. Her yıl hep birlikte yaşadığımız bu büyük coşkuyu, yine gönül birlikteliğiyle yaşamak için tüm vatandaşlarımızı TBMM Başkanımız Mustafa Şentop'un çağrısına uyarak,23 Nisan akşamı saat 21.00'de ellerimizde ay yıldızlı bayraklarımızla, evlerimizin balkonlarında İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Tüm bu duygu ve düşünceler içerisinde ülkemizin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ederek, şanlı bayrağımızı ebediyen dalgalandıracak olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve TBMM’nin kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet,kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

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