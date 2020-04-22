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MHP’nin doktor milletvekillinden rahatlatan açıklama

İHA

MHP’nin doktor milletvekillinden rahatlatan açıklama

MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, normal hayata dönüşün yakınlaştığını ve en kötü günleri gördüklerini Ramazan Bayramı'nda iki bayramı yaşamak istediklerini söyledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Uzman Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, tele konferans yöntemiyle basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Korona virüsü ile ilgili en kötü günleri yaşadıklarını ifade eden milletvekili Taşdoğan, ilerleyen günlerde yavaş yavaş normalleşmenin başlamasını beklediklerinin altını çizdi. Ramazan Bayramı'nda hem bayramı hem de virüsün bitmesiyle çifte bayram kutlamayı beklediğini ifade eden Taşdoğan, korona virüse yakalananların tekrar hastalanabileceği ile ilgili bilimsel bir kanıtın olmadığını ve virüste 2. dalganın geleceği yönündeki iddiaların da bilimsel bir veriye dayanmadığının altını çizdi.

23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan milletvekili Taşdoğan, evde kalmak gerektiğini ve bu işin en kötü yanının gevşemek olduğunu belirtti. Bir kişi deyip geçmemek gerektiğini hatırlatan Taşdoğan, unutulmaması gereken şeyin bu virüsün bir kişiyle yayıldığını hatırlamak olduğunu söyledi.

“Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yaparız”
Birkaç gün içerisinde sayılarda düşüş beklediklerini hatırlatan Taşdoğan, “Test sayımıza göre sayılarımızda artış yok. Birkaç gün içerisinde düşüş bekliyoruz. Tıpkı yavaş yavaş tedbirleri arttırdığımız gibi yavaş yavaş tedbirleri kaldıracağız. Normal hayata dönmemiz çok yakınlaştı. En kötü günlerimiz gördük. Bu şekilde tedbir almaya devam edersek öngörüme göre ramazan bayramında çifte bayram yaparız” dedi.

"Tedaviden sonra hastalığa yakalanma şuan için yok"
Taşdoğan, tedaviden sonra hastalığa yakalanma riskinin şuan bilimsel olarak bir gerçekliliği olmadığını belirterek, “Bilimsel olarak hastalığa yakalanıp tedavi edildikten sonra tekrar enfekte olma ihtimali yok. 2. ve 3. dalga gibi bir takım şeyler söyleniyor. Şuan için bununda bilimsel bir gerçekliği yoktur. Ancak ilaç ve aşı bulunmadıkça bu hastalık insanlar içinde var olacaktır. Verilerle ilgili bir takım iddialar var. Bunlar gerçek dışıdır. Veriler açık bir şekilde Sağlık Bakanlığımız tarafından her akşam belli saatlerde kamuoyuyla paylaşıyor. Türkiye’de her şey somuttur. Verilen bir kan bile saniyeler içinde Bakanlığımızın sistemine düşer. Bunları dünyadan saklama şansımız yok. Böyle bir şeye gerekte yoktur” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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