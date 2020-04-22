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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılı SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı: “Büyük Atatürk, 23 Nisan’ı değerini hiçbir zaman kaybetmeyecek iki evrensel kavram üzerine inşa etmiştir; egemenlik ve çocuk” “Bugün bayramsa ve çocuklar evdeyse, o zaman evler bayram yeri olsun istiyoruz. Çünkü çocuğun olduğu her yer bayram yeri”

İHA

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılı SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı: “Büyük Atatürk, 23 Nisan’ı değerini hiçbir zaman kaybetmeyecek iki evrensel kavram üzerine inşa etmiştir; egemenlik ve çocuk” “Bugün bayramsa ve çocuklar evdeyse, o zaman evler bayram yeri olsun istiyoruz. Çünkü çocuğun olduğu her yer bayram yeri”

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 23 Nisan’ı, değerini hiçbir zaman kaybetmeyecek “egemenlik” ve “çocuk” olmak üzere iki evrensel kavram üzerine inşa ettiğini söyledi.
Asyalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100 yıl önce, 23 Nisan 1920’de kurulduğunu anımsatarak, “Aslında 23 Nisan, Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulacak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk adımıydı” dedi.
Gazi Mustafa Kemal’in, Anadolu savaş ortamında içerisinde olsa bile bir millet meclisi kurarak vekiller aracılığıyla Anadolu’nun sesini ülke yönetimine dahil ettiğini ve Kurtuluş Savaşını vekillerle birlikte kurduğu meclisten yönettiğini hatırlatan Asyalı, “Bu nedenle 23 Nisan, ulusal egemenliğimizi temsil eder, bu nedenle üç yıl sonra kurulacak bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk adımıdır, diye konuştu.
“Savaş içerisinde kurulan meclis, Mustafa Kemal’in ne kadar ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunun göstergesidir” diyen Asyalı, şöyle devam etti:
“Şanlı Türk tarihi sayısız zaferlerle doludur. Şüphesiz ki Kurtuluş Savaşı, bu zaferlerin sonuncusu ve en önemlisidir. 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve ardından 29 Ekim 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti, halkın iradesini ülke yönetime katarak bu zaferleri demokrasi ile taçlandırmıştır. Çünkü Mustafa Kemal’in de dediği gibi; ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’
İkinci kavram ise ‘Çocuk’, ‘Çocuklarımız’. İnsana umut veren, gülünce dünyayı aydınlatan, geleceğin mimarları çocuklar, çocuklarımız. Ulusal egemenliği ve bağımsızlığı çocuklara emanet eden Atatürk, hem onlara ne kadar çok güvendiğini göstermiş hem de ülkemizin geleceği çocuklarımızın omuzlarına tarihi bir görev yüklemiştir. Günümüzü bayram yapan iki evrensel kavram; Ulusal Egemenlik ve Çocuk olmuştur.”
“Çocuğun olduğu her yer bayram yeridir”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılını kutlarken tüm çocukların dünyayı adeta kuşatan salgın hastalık nedeniyle evlerde olduğunu anlatan Asyalı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Oysa ne çok isterdik bu güzel günde çocuklarımızla beraber koşup oynamayı, gülmeyi, eğlenmeyi; çocuklarımızla birlikte 100’üncü yılında unutamayacağımız bir ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ yaşamayı. Ancak bizlere düşen, içinden geçmekte olduğumuz ve başta çocuklarımız olmak üzere hepimizi evlerde olmamızı gerektiren salgın ortamında da ulusal egemenliğimizin 100’üncü yılını coşkuyla kutlamak. SANKO Okulları olarak bayramımızı, ‘Maalesef öğrenci ve velilerimizle okulumuzda değiliz, o zaman biz de evlerimizde kutlarız en büyük bayramımızı’ fikrinden yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz bir dizi 23 Nisan etkinliğiyle, süslemelerle, şarkılarla, danslarla kutlamak istiyoruz.
Bugün 23 Nisan 2020 ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100’üncü yılında ülkemde tüm çocuklar evde. Bugün bayramsa ve çocuklar evdeyse, o zaman evler bayram yeri olsun istiyoruz. Çünkü çocuğun olduğu her yer bayram yeri. Çocuklar evde, o zaman 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100’üncü yılında ‘EVLER BAYRAM YERİ’. Bir haftadır evlerimizi süsleyerek yaşamaya başladığımız bayram coşkusu bugün dorukta. Öğrencilerimiz evlerinde gerçekleştirdiği hazırlıkların fotoğraflarını gördükçe umut ve neşe doluyor yüreklerimiz. Gelin, çocuklarımızla birlikte bayram coşkumuzu evlerimizde yaşayalım. Bayram coşkumuz evlerden balkonlara, balkonlardan sokaklara taşsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100’üncü Yılı Kutlu Olsun.”

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