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Hayvanat bahçesinde koronavirüs tedbirleri

DHA

Eyyüp BURUNKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)DÜNYANIN en büyük hayvanat bahçeleri arsında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İlk etapta ziyarete kapatılan ve belirli periyotlarla dezenfekte edilen hayvanat bahçesinde, çalışanlar hayvanları koruyucu kıyafetlerle ve bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalarla beslemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvanat bahçesinde bir kaplanda koronavirüs görülmesinin ardından dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arsında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde de önlemler...

Hayvanat bahçesinde koronavirüs tedbirleri

<br>Eyyüp BURUNKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)DÜNYANIN en büyük hayvanat bahçeleri arsında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. İlk etapta ziyarete kapatılan ve belirli periyotlarla dezenfekte edilen hayvanat bahçesinde, çalışanlar hayvanları koruyucu kıyafetlerle ve bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalarla beslemeye başladı.<br>Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvanat bahçesinde bir kaplanda koronavirüs görülmesinin ardından dünyanın sayılı hayvanat bahçeleri arsında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde de önlemler artırıldı. Görevlilerin koruyucu kıyafetlerle çalıştığı ve izolasyona dikkat edilen hayvanat bahçesinde, hayvanların da sağlık kontrolleri de daha sık yapılmaya başladı.<br>Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hem insanları, hem hayvanları bulaşma riskinden korumak için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Hayvanat Bahçesinin daha önce de rutin olarak dezenfekte edildiğini ifade eden Özsöyler, şunları dedi:<br>"Biz rutin olarak yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarını artırdık. Koronavirüs nedeni ile zaten hayvanat bahçemiz ziyarete kapalı durumda. Şu anda hem yürüyüş yolları, hem barınaklar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bunun yanında çalışan personelimizin de güvenliğini sağlamak için giriş çıkışlarda ateş ölçümü yapıyoruz. Ayrıca barınaklara girerken tek kullanımlık elbise giymelerini ve dezenfektan kullanmalarını sağlıyoruz. Maskelerini, bonelerini ve eldivenlerini sürekli değiştiriyorlar. Hayvanlarla temas kurmalarına izin vermiyoruz. Rutin olarak da hayvanların sağlık kontrolünü yapıyoruz. Beslenme aşamasında ise vitamin, mineral ve enerji veren yiyecekler vererek hayvanlarımızın sağlığını koruyoruz."<br>Özsöyler, ayrıca geçen yıl 5 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinin, koronavirüs salgının ardından ziyaretçi kabulüne başlayacağını ve bu yıl hedeflerinin yine aynı rakam olduğunu ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN, Kadir GÜNEŞ<br>2020-04-23 08:28:16<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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