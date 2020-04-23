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Minik GKV’liler evlerini balkonlarını bayram yerine çevirdi

İHA

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri okulları tarafından kendilerine gönderilen 23 Nisan hediye paketlerindeki bayraklar, balonlar, süs malzemeleri ve renkli boya kalemleriyle evlerini balkonlarını gece boyu süsleyerek sabahın erken saatlerinde aileleriyle bayram kutlamasına başladı.

Minik GKV’liler evlerini balkonlarını bayram yerine çevirdi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencileri okulları tarafından kendilerine gönderilen 23 Nisan hediye paketlerindeki bayraklar, balonlar, süs malzemeleri ve renkli boya kalemleriyle evlerini balkonlarını gece boyu süsleyerek sabahın erken saatlerinde aileleriyle bayram kutlamasına başladı.
Telekonferans sistemiyle arkadaşlarıyla da görüşen öğrenciler çektikleri video ve görselleri sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
TBMM’nin kuruluşunun 100.yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri sabahın erken saatlerinde başladı. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında toplu alanlar, okullar ve salonlarda uygulanan kısıtlamalar bayram coşkusunun evlere taşınmasını sağlarken, GKV Özel Anaokulu öğrencileri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evlerinde ve balkonlarında kutlamaya başladı. GKV Özel Okulları tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan bayram hediye paketinde bulunan bayraklar, salonlar, süs malzemeleri, posterler ve renga renk boya malzemelerini kullanan minik öğrenciler evlerinin bir köşesini ve balkonlarını bayram yerine çevirerek çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmaya ve 23 Nisan coşkusunu yaşamaya başladı.
Okul dönüşü çocukları muhteşem kutlamalar bekliyor
Özel Anaokulu Müdiresi Gökçen Bulut öğrenciler için kaleme aldığı mektupta öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, “Sevgili öğrencilerimiz, 23 Nisan yalnız siz çocuklar için değil tüm ulusumuz için önemli bir gündür. Bundan 100 yıl önce Atamız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk ulusunun bağımsızlığına kavuştuğu yepyeni bir devletin temellerinin atıldığı büyük bir gündür. Aynı zamanda geleceği sizlere emanet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği bir gündür. Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu zor günleri biliyoruz ki sizin çocuk kalbinizle Atatürk ışığınızla daha kolay atlatacağız. Çünkü sizler vazgeçmemeyi mücadele etmeyi bu büyük gücünüzü yıllar önce atalarınızın inşa ettiği Türk ulusunun tarihinden aldınız. Sizlere inancımız sonsuz. Her zaman olduğundan daha fazla güveniyoruz sizlere ve daha umutluyuz gelecek yarınlarımızdan. Sevgili Çocuklar; Çok isterdik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.yılında sizlere coşkulu bir bayram yaşatmayı. Söz veriyoruz çocuklar, okula döndüğünüzde sizlere muhteşem bir bayram kutlaması yaşatacağız. Her şeye rağmen sizler aileleriniz ile birlikte evlerinizi bayram yerine dönüştürerek Türk çocuğuna yakışır bir kutlama yapacağınıza eminiz. Okulumuz, öğretmenlerimiz sizleri çok özledi. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle hepinizi umutla bakan gözlerinizden sıcacık yüreğinizden öpüyoruz. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ailesi olarak size ve ailenize sağlıklı günler diliyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun” dedi.

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