Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için alternatif kutlama etkinliği düzenledi. Karataş Akşemsettin Parkı’nda düzenlenen kutlamada, Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde çevre apartmandaki çocuklar balkonlara çıkarak marşlar söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’ncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlama töreni düzenlendi.

Yeni tip Korona virüs (COVID19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 96 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası harekete geçen Büyükşehir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle beraber Şahinbey İlçesi’nde bulunan Akşemsettin Parkı’nı kırmızı beyaz bayrak ve balonlarla süsledi. Çevre apartmanlarda, çocuklar tarafından süslenen balkonlara çıkan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Bando ekibinin çaldığı 23 Nisan marşlarına eşlik etti. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalarda apartmanlardaki çocuklar balkonlardan Türk Bayrağı desenli balonları gökyüzüne bıraktı.

Programın devamında kutlamaya katılan Büyükşehir Belediyesi Kültür Ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından balkondaki vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uygun olarak selamlama yürüyüşü yapıldı. Programın sonunda bando tarafından çalınan İstiklal Marşı katılanlarla beraber okundu.

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