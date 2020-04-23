Sahte polisler gerçek polisler tarafından yakalandı

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Gaziantep’te kendilerini polis olarak tanıtarak evlerde hırsızlık yapan iki şahıs gerçek polisler tarafından yakalandı.

Gaziantep’in Şahinbey İlçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesinde rozet göstererek kendilerini polis olarak tanıtıp müştekilerin ikametinde arama yapan ve evde bulunan 2 adet cep telefonu alarak kaçan 2 şüpheli şahıs Gaziantep polisinin çalışmaları sonucu yakalandı.

2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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