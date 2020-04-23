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GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: "23 Nisan, milli birlik ve beraberliğimizin sembolüdür"

İHA

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yayımladığı mesajla TBMM'nin kuruluşunun 100.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: "23 Nisan, milli birlik ve beraberliğimizin sembolüdür"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, yayımladığı mesajla TBMM’nin kuruluşunun 100.yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Kaplan, “Bugün milletçe kenetlenerek bayram coşkusunu evlerimize, balkonlarımıza taşıdık ve çocuklarımızla aynı coşkuyu birlikte yaşıyoruz. Sağlık, sevgi ve çocuğun olduğu her yer bayram yeridir” dedi.
GAHİB Başkanı Kaplan mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması ile birlikte millet egemenliğin hayata geçirildiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ifadesi ışığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin tüm dünyaya ilan edilişinin 100. yıldönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Atatürk'ün, milli iradenin sembolü olan 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğu güvenin yansımasıdır. Türk Milleti'nin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri en büyük isteğimizdir. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden, bilim ve teknolojiyi yakından takip ederek, daha çok çalışmak ve üretmek zorundayız. Bugün bütün dünyayı olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkileyen Korona virüs salgını nedeniyle bayramımızı meydanlarda, okullarda salonlarda kutlayamıyoruz, ama sevginin, sağlığın, çocuğun olduğu her yer bayram yeridir. Bu bilinçle Türkiye'nin dört bir tarafından evlerimizi, balkonlarımızı, odalarımızı bayram yerine çevirerek ailece bu coşkuyu çocuklarımızla birlikte kenetlenerek yaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ilk Meclis’teki tüm milletvekillerini, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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