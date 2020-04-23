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Palyaço kostümüyle balkondan çocukları eğlendirdi

DHA

Palyaço kostümüyle balkondan çocukları eğlendirdi

<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, Aydın Saya, palyaço kostümü giyerek evinin balkonundan çocukları eğlendirdi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar, kendilerine sürpriz yapan palyaço sayesinde bayramlarını kutladı. Aydın Sayar, Ertuğrul Gazi mahallesindeki evinin balkonunu balon ve bayraklarla süsleyip, müzik sistemi kurdu. Palyaço kostümü de giyen Sayar, balkondan çocuklara bayram coşkusu yaşattı. Ellerine bayraklarını alarak balkonlar ve pencerelere çıkan çocuklar ile aileleri hem moral buldu hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı kutladı.  <br>'ÇOCUKLAR GÜLSÜN YETER'<br>Aydın Sayar, çocuklara bu özel günde sürpriz yapmak istediğini belirterek, ''Biz her yıl 23 Nisan'da okullarda veya çeşitli organizasyonlarda çocukları eğlendirmek için etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla bayram buruk geçecekti. Ben de çocuklarımızı eğlendirmek için evimin balkonunu süsleyerek, böyle bir etkinlik yaptım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-04-23 15:00:09<br>

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