23 Nisan coşkusu evlere sığdı

Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle 23 Nisan’ın 100. yıl coşkusu evlerde kutlandı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’in İslahiye İlçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bir ilke imza atıldı.



İlçe merkezindeki değişikli ev ve adreslerde ikamet eden çocuklar balkonları süsleyerek 23 Nisan kutlamalarına ortak oldular. okullarının kapalı olması ve sokağa çıkma yasağı olan çocukların aileleri tarafından evlerinin balkonlarını süslemesi renkli sahnelere yol açtı. Bir binanın teras katına ses sistemi kurarak geleceğimiz olan çocuklarının kutlamadan mahrum kalmaması ve 23 Nisan coşkusunu yaşamaları için yapılan organizasyon çevre evlerden büyük ilgi gördü.



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