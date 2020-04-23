Fadıloğlu İstiklal Marşı’nı çocuklar için okudu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dışarı çıkmaları yasak olan çocuklar için İstiklal Marşı’nı okudu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, dünya genelinde yaşanan Korona virüs salgını dolayısıyla tedbir amaçlı dışarı çıkmaları yasak olan çocuklara moral vermek için gençlerle bir araya geldi. Çocukların ve gençlerin yoğun olarak kullandıkları Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şehitkamil Sanat Merkezi, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi ve Alleben1 Yüzme Havuzunda İstiklal Marşı’nı gençlerle birlikte okuyan Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye’de yaşayan çocukların şahsında tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik etti.

“Bizler için çok kıymetliler”

Amaçlarının çocuklara moral vermek olduğunu kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle çocuklarımızın şahsında dünya çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Çocuklarımız üzülmesinler. İnşallah bu sıkıntılı günler çok kısa süre içerisinde geçecek. Yine yavrularımızla birlikte spor alanlarında, sahnelerde, yarışma alanlarında hep birlikte olacağız. Geleneksel hale getirdiğimiz etkinliklerimizi, inşallah şartlar iyileşince yeniden düzenleyeceğiz. Bugün de çocuklarımıza moral vermek ve bayram neşelerine ortak olmak adına gençlerimizle İstiklal Marşı’nı okuduk. Çocuklarımız ve gençlerimiz, geleceğimizin en büyük teminatı ve bizler için çok kıymetliler. Bir kez daha çocuklarımızın şahsında tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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