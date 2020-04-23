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Şahinbey Belediyesinden kortejli 23 Nisan kutlaması

İHA

Gaziantep'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şahinbey Belediyesi tarafından araç kortejiyle kutlandı.

Şahinbey Belediyesinden kortejli 23 Nisan kutlaması

Gaziantep’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şahinbey Belediyesi tarafından araç kortejiyle kutlandı.
Şahinbey Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için araçlarla kortej oluşturdu. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen araçlarla şehir turu yapıldı. Araçlar cadde ve sokaklardan çocuk müzikleri eşliğinde geçerken, balkona çıkan çocukların sevinci objektiflere yansıdı. Kentte çoğu apartmanın pencere ve balkonları Türk bayrakları ve balonlarla donatılırken, araç kortejini görenler cep telefonlarıyla o anları kaydetmeyi de unutmadı.
Otobüsten çocukların bayramını kutlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü. Aslında bu yıl çok büyük etkinliklerle kutlanacaktı ama korona virüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı olduğu için bayramı da boş geçirmeyip, çocukları da eğlendirmek amacıyla belediyemizin tur otobüsü ve gezi trenlerini süsleyip çocuk müzikleri çalarak şehir turu yapıyoruz. Mahalleleri gezerek çocukların bayramlarını kutluyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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