Gaziantep tek yürek oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkonlarına çıkan Gaziantepliler, İstiklal Marşı okudu.

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla balkonlarına çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ile balkon ve pencerelere çıkanlar, alkış tutarak İstiklal Marşı okudu. Vatandaşlar, korona virüs nedeniyle sokağa çıkılamayınca saat 21.00 itibariyle Türk bayraklarıyla süsledikleri balkonlarından Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayramı kutladı. İstiklal Marşı’nın yankılandığı kentte, polis ekipleri de saygı duruşunda bulundu.

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