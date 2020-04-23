Karantinada kalan vatandaşlar İstiklal Marşı okudu

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<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)BAHREYN'den Gaziantep'e getirilerek koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 62 Türk vatandaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için kaldıkları yurdun camlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.<br>Bahreyn'de oturan 62 Türk vatandaşı önceki gün uçakla Gaziantep'e getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Ümmü Gülsüm Yurdu'nda karantinaya alınan vatandaşlar, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için 21.00'de kaldıkları odaların pencerelerine çıkıp, İstiklal Marşı okudu. Kaldıkları odaların pencerelerinden Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar, karantinada kutlamalara katıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-04-23 22:56:57<br>

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