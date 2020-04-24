Gaziantep'te balkonlardan İstiklal Marşı okundu

<br>Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.<br>Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstiklal Marşı coşkusu balkonlarda yaşandı.<br>Bayram kutlamalarında virüs tedbirlerinden dolayı kısıtlamaya gidildi. Ancak bayram coşkusu tüm Türkiye´de olduğu gibi Gaziantep´te de balkonlara taştı. Beykent Mahallesindeki çocuklar ve aileleri bayrak ve balonlarla süsledikleri balkonlardan İstiklal Marşı'nı gür bir sesle okudu.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayanlar vatandaşlar için bir bina sakini de balkonuna müzik sitemi kurdu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çalınan müzik eşliğinde çocuklar aileleriyle birlikte evlerinin balkonlarında eğlendi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞKadir GÜNEŞ<br>2020-04-23 23:13:03<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-