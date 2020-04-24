Kameraya yansıyan silahlı soygunun 4 zanlısı yakalandı

<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, girdikleri telefoncuda iş yeri sahibine tabanca çekip, içinde para ve bilgisayar olan çantayı alarak kaçan maskeli 2 şüpheliyle onlara yardım eden 2 kişi gözaltına alındı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, pazartesi günü 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü maskeli 2 kişi, cep telefonu satışı yapan iş yerine girerek, iş yeri sahibine silah çekti. İş yeri sahibi, korkup tezgahın altına girerken, 2 şüpheli, içinde dizüstü bilgisayarla bir miktar para bulunan çantayı alarak, kapıda kendilerini bekleyen motosikletlere binip kaçtı. Soygun anı, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. <br>İhbar üzerine adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmayla şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren 2 şüpheliyle kendilerini kapıda bekleyen 2 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Bir evde yapılan aramada çalınan çanta ile olayda kullanılan motosiklet ele geçirildi. <br>Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-04-24 12:00:27<br>
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