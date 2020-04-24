Kılıç’tan Ramazan ayı mesajı “Kalabalık iftar sofralarında değil, dualarda buluşalım”

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ramazan ayının rahmet, merhamet ve bereket ayı olduğunu vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu yıl Ramazan ayını buruk karşılasak da evlerimizde yapacağımız ibadetlerle ve ailelerimizle geçireceğimiz güzel vakitlerle bunu telafi edeceğimize inanıyorum” dedi.

Kılıç mesajında, “Bu yıl kalabalık iftar sofralarında değil, dualar da buluşalım. Cenabı Allah bizlere tekrar aynı sofralarda iftar açmayı, sahur yapmayı ve birbirimizle kucaklaşmayı nasip etsin. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olduğuna inandığımız Ramazanı Şerifin ülkemize, milletimize, bölgemize, Oğuzelimiz’e hayırlar getirmesi en büyük temennimizdir. Ramazan ayının milletçe zor günler geçirdiğimiz zaman diliminde ülke olarak bütünleşerek, birbirimizin etrafında kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ramazan ayı paylaşma ve dayanışmaya vesile olan bir aydır. Bizi biz yapan gelenek ve değerlerimiz bu mübarek ayda daha kuvvetli hale gelir. Bu iklimde asıl olan aç ve susuz kalmak değil, Allah'ın rızasını kazanmak uğruna açlığa ve susuzluğa razı olabilmektir. Böylesi bir sevgi bizi Hakk’a ve hakikate, insana ve insanlığa daha da yaklaştıracaktır. Bu yıl kuramayacağımız iftar sofralarının yerine gıda paketleri, alışveriş yardım kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olalım. Bu mübarek ayda, yoksulu ve kimsesizleri gözetleyelim. Alınan tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve çokça dua edelim. Cenabı Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyayı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. İnşallah bu zor günleri hep birlikte atlatıp, eski günlerimize daha güçlü döneceğiz” ifadelerini kullandı.

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