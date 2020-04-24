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Tahmazoğlu Ramazan ayını kutladı

İHA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle mesaj yayımladı.

Tahmazoğlu Ramazan ayını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle mesaj yayımladı.
Tahmazoğlu mesajında, Ramazan Ayı’nın tüm İslam alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu ifade etti. Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan Ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı tüm dünyada olmak üzere, İslam aleminde de barış ve huzurun hakim olduğu, tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması açısından da mübarek bir aydır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ay, mağfiret, bolluk ve bereket ayıdır. Yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, On bir ayın sultanı Ramazan ayının milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm İslam aleminin Ramazanı Şerifini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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