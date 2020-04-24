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Araban'da Sosyal Market açıldı

İHA

Araban ilçe Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelere daha sağlıklı ve daha kaliteli gıda yardımı yapmak için sosyal market açtı.

Araban'da Sosyal Market açıldı

Araban ilçe Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelere daha sağlıklı ve daha kaliteli gıda yardımı yapmak için sosyal market açtı.
Gaziantep’in Araban ilçe Kaymakamlığı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapmak için ilçe merkezindeki Yeşilova mahallesinde 500 metrekarelik alanda açtığı sosyal market’te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapılmaya başlandı. Kaymakam Mutlu, ilçedeki görevine başladığı günden beri ihtiyaç sahibi ailelere yaptığı sayısız yardımlarla takdir topluyor.
“Gıda kopunu ile gıda alacaklar”
Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yardım alan yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi aileden her ay yaklaşık 500 ile 750 civarında aileye Vakıf’ta verilecek olan gıda kuponu karşılığında gıda yardımı yapılacak.
Araban Kaymakamlığı Sosyal Market’ten ihtiyaç sahibi ailelere Vakıf’tan verilen gıda kuponları ile gıda yardımlarının yapıldığı ilk günde ihtiyaç sahibi ailelerle görüşen Kaymakam Mutlu, ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal Market’teki ürünlerin kalitesi ve tazeliği hakkında bilgiler verdi.
Kaymakamlığın Sosyal Market açmasında memnun olan ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler, Kaymakam Mutlu’nun gece gündüz demeden her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını, bizzat kendi elleriyle kapılarına kadar getirdiğini dile getirdiler.
Kaymakam Mutlu ise,’’Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’mıza bağlı Sosyal Marketimizin açılışını bugün yaptık. Tüm Arabanlılar’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun İnşallah. Sosyal Marketinizde her ay yaklaşık 100 bin TL civarında gıda kuponu, 500 ile 1000 arasında vatandaşımıza teslim edilecek. Vatandaşımız da ferah bir mekanda gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapacaklar’’ dedi.
Sosyal Market’in gıda yardımına başladığı ilk günde Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban ilçesi Cumhuriyet Savcısı Ramazan Demiraslan, Hakim Yasin Kök, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Behcet, Araban Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Murat Tilki de ziyaret edip Kaymakam Mutlu’ya Sosyal Market’in hayırlı olması temennisinde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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