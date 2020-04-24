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(Görüntülü) Cami bahçesindeki zeytinlerin bakımını, Vefa Sosyal Destek Grubu yaptı

DHA

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, imamın talebi üzerine cami bahçesindeki zaytin ağaçlarının bakımını yaptı. İslahiye Kaymakamlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olanlara hizmet götürmesi amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Attaürk Mahallesi'ndeki Hacıali Öztürk Camii imamı Hasan Demirel, caminin bahçesinde bulunan yaklaşık 80 zeytin ağıcının bakımının yapılması için Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevlilerinden yardım istedi. Talebi...

(Görüntülü) Cami bahçesindeki zeytinlerin bakımını, Vefa Sosyal Destek Grubu yaptı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu, imamın talebi üzerine cami bahçesindeki zaytin ağaçlarının bakımını yaptı.<br>İslahiye Kaymakamlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasak olanlara hizmet götürmesi amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşlara çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Attaürk Mahallesi'ndeki Hacıali Öztürk Camii imamı Hasan Demirel, caminin bahçesinde bulunan yaklaşık 80 zeytin ağıcının bakımının yapılması için Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevlilerinden yardım istedi. Talebi olumlu değerlendiren grup görevlilerin bahçedeki zeytin ağaçlarının bakımını yaptı. İmam Hasan Demirel agaçların bakımını yapamayınca gruptan yardım istediğini belirterek, "Dünyanın üzerine bela olan koronavirüs denen bir belayı Rabbim hem dünyanın hemde ülkemizin üzerinde bir an önce götürmeyi nasip etsin. Camimizin avlusunda 80 kök zeytin ağacı var. Zeytin ağaçlarının çapalamasını yapamayınca Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yardım istedim. Sağ olsun onlarda gelerek, ağaçların bakımını yaptı" dedi.<br>Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan din görevlisi Ahmet Özkan ise, "Öncelikle vatandaşlarımızda gelen çeşitli talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Diğer tarafta ise koronavirüs salgını ile alınan tedbiler nedeniyle camilerimizde cemaat olmasada bizler her an cematimiz camilerimize gelecekmiş gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-24 15:47:09<br>

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