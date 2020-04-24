Şehitkamil’deki can dostlar unutulmuyor Şehitkamil’deki hayvan beslenme noktası sayısı 3 kat arttı

Şehitkamil Belediyesi tarafından sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmanın kapsamı genişletiyor. Korona virüs salgınının yayılma gösterdiği ilk gün sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki hayvan beslenme noktalarının sayısını 3 kat arttırdı.

Doğa dostu proje ve çalışmalarla adından sıkça bahsettiren Şehitkamil Belediyesi, 2011 yılında uygulamasını başlattığı ‘Bayat Ekmek Toplama’ projesinin kapsamını genişletmeyi sürdürüyor. Proje kapsamında apartmanların önüne koyulan bayat ekmek toplama kutuları sayesinde çöpe atılacak bayat ekmekler toplanıyor. Özellikle yaz ve kış aylarının olumsuz hava şartlarında doğada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının doyurulması için ilçenin farklı noktalarında belirlenen yiyecek ve içecek noktaları sayesinde sokak hayvanlarının karnı doyuyor.

Dünya genelinde yaşanan Korona virüs (Covid19) salgınının yayılma gösterdiği ilk günden bugüne doğadaki canlıların zarar görmesini engellemek adına tedbir alan Şehitkamil Belediyesi, bu yönde aldığı karar sonrası ilçe genelinde bulunan hayvan beslenme noktası sayısını 3 kat arttırdı.

Hiçbir sokak hayvanı mağduriyet yaşamıyor

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak doğadaki dostlarımızın mağdur olmaması ve zorluk yaşamaması için ekip arkadaşlarımızla elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu konuda çok önemli projeler hayata geçirdik. Uyguladığımız, ‘Bayat Ekmek Toplama’ projesi kapsamında oluşturduğumuz hayvan beslenme noktalarının sayısında artış kararı aldık. İlçemiz genelinde hiçbir can dostumuzun yiyecek ve içecek sıkıntısı yaşamaması için arttırdık. Devletimiz tarafından alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı sonrası hemşehrilerimizin sokak hayvanlarımızın beslenmesi konusunda içlerinin rahat olmasını istiyoruz. Her beslenme noktasına düzenli aralıklarla ekiplerimiz tarafından yiyecek ve içecek bırakılıyor. Böylelikle ilçemizde hiçbir sokak hayvanı mağduriyet yaşamıyor. Bu konuda özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimden, devletimiz tarafından Korona virüs salgınıyla ilgili alınan tedbir kararlarına uymalarını ve evde kalmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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