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Korona virüs günlerini eşine yardım ederek geçiriyor

İHA

Gaziantep'te eşinin pembe rengini sevmesinden dolayı evin büyük bölümünü pembeye boyatan Mustafa Ertay, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da eşine ev işlerinde yardım edip, çocuklarına spor yaptırıyor.

Korona virüs günlerini eşine yardım ederek geçiriyor

Gaziantep’te eşinin pembe rengini sevmesinden dolayı evin büyük bölümünü pembeye boyatan Mustafa Ertay, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında da eşine ev işlerinde yardım edip, çocuklarına spor yaptırıyor.
Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde yaşayan Ertay ailesi, korona virüs günlerini evlerinde geçiriyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokağa çıkamayan Ertay ailesi, hayatı eve sığdırdı. ‘Evde hayat var’ diyerek mecbur olmadıkça evden çıkmayan pembe sever aile, zamanlarını spor yaparak geçiriyor. Ev işlerinde eşine yardımda bulunan Mustafa Ertay, eşi ve çocuklarıyla kurabiye yapıp, iftara da hazırlık yapıyor. Eşinin kendisine yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür eden Dilek Ertay da çocuklarına öğretmenlik yaparak derslerinden geri kalmamalarını sağlıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan kızlarının canlarının sıkılmaması için ev içerisinde etkinlikler yaptıklarını söyleyen Mustafa Ertay, “Ülkemiz zor zamanlar geçiriyor. Bu korona günlerinde çocuklarımız okullarına gidemiyorlar, spor gidemiyorlar. Biz de bu açığı kapatmak için evde uygun bir ortam kurmaya çalıştık. Çocuklarım arkadaşlarını ve öğretmenlerini göremiyor, ama sağ olsun eşim öğretmenleri gibi davranıyor ve derslerine yardımcı oluyor. Bizim çocuklarımız sporu da seviyorlar ve bütün sporları da yapıyorlar. Baktık ki spor salonuna gidemiyoruz biz de evin içini spor salonuna çevirdik. Çocuklarımla evin içinde basketbol oynuyoruz ve kızlarım jimnastik hareketleri yapıyor. Eşimle de ev içerisinde karşılıklı yardımlaşıyoruz” dedi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan Dilek Ertay da eşinin ev işlerinde kendisine yardımcı olduğunu kaydederek, “Evin içerisinde ister istemez bizim de hayatımız zorlaştı. Çocukları okula gönderme evle ilgilenme telaşımız, tamamen okul evin içine geldi. Çocukların sorumlulukları bir kat daha üzerimize geldi. Çocuklarımla ev içerisinde daha değerli vakitlerin geçirme planını yapıyoruz. Kızlarımı mutlu etmek ve sıkılmamaları için ev içerisinde aktivitelerde bulunuyoruz. Mutfağa birlikte giriyoruz. Eşim 13 yıldır hayatımın her döneminde bana yardımcı olmuştur. Çocuklarımızı birlikte büyüttük. Bu yaşlara onunla birlikte getirdik. Benim eşim mutfağa da girer, evi de düzenler. Eşim ben demeden beni düşünerekten bana hemen yardımcı olur” diye konuştu.
Ertay çiftinin kızları da anne ve babalarının kendileriyle sürekli ilgilendiklerini kaydetti. Anne ve babasının kendisine öğretmen olduğunu belirten Cansın Ertay, “Biz okulumuzdan, öğretmenlerimizden, arkadaşlarımızdan eksik kalıyoruz, ama bunu dolduran annem ve babam var. Bize bir öğretmen ve arkadaş oluyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Gerektiği zaman evin içerisinde sporu yaşıyoruz, anneme yardım edip, derslerimi yapıyorum. Korona virüsü yeneceğimize de inanıyorum” diye konuştu.
Ders çalışarak ve spor yaparak zamanlarını geçirdiklerini anlatan Şansın Ertay da, “Korona virüs nedeniyle arkadaşlarımızı, öğretmenlerimizi, akrabalarımızı göremiyoruz. Sokağa çıkamıyoruz, parka gidemiyoruz, hiçbir yere gidemiyoruz. O yüzden annem ve babam yardımcı oluyor. Annem öğretmenim gibi oluyor bana. Babam da spor öğretmeni gibi oluyor ve bize spor yaptırıyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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