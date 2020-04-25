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Gaziantep Lisesi mezunları çocuklar için bir araya geldi

İHA

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Üyeleri, Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Gaziantep Lisesi'nde kutladı.

Gaziantep Lisesi mezunları çocuklar için bir araya geldi

Gaziantep Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği Üyeleri, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Gaziantep Lisesi’nde kutladı.
Tarihi Gaziantep Lisesi’nin bahçesinde gerçekleştirilen kutlamaya, korona virüs salgını önlemleri kapsamında az sayıda katılım sağlamaya özen gösterdiklerini belirten Dernek Başkanı Mehmet Emin İnce, “Programa Gaziantep Lisesi Müdürü Kürşat Hamurlu’nun yanı sıra, yönetim kurulu üyelerimiz Ayhan Kılınç, Bekir Titiz, Filiz Ağzıbağlı, Hilali Hacımustafaoğlu, İrfan Karakuzulu, Lina Ocak, Oben Bulut ve Özlem Kalenderoğu katıldı” dedi.
Korona virüs salgını önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdiklerini kaydeden İnce, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk anıtına çelenk koyup, saygı duruşunda bulunduk ve İstiklal Marşı’nı okuduk. Gaziantep Lisesi’nin farklı noktalarında çektiğimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın önemini belirten mesajlar sosyal medyada büyük beğeni topladı” ifadelerine yer verdi.
İnce, “23 Nisan 1920, Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesini bir kez daha dünyaya ilan ettiği şanlı bir tarihtir. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle, çocuklarımız 100’üncü yılı evlerinde karşıladı. Bu zor dönemi millet olarak hep birlikte atlatacağız” şeklinde konuştu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Gaziantep Lisesi Mezunları olarak tarihi lisede çocukların bayramını kutladıklarını belirten İnce, "Ne mutlu Türküm diyene ne mutlu Gaziantep Liseli olanlara. Nice 100 yıllarda birlikte olmak en büyük hayalimiz ve ümidimizdir. Gaziantep Lisesi mezunları olarak, Büyük Millet Meclisi’nin açılış ruhunu var gücümüzle taşıyacağız. Cumhuriyetimizin Kurucusu, 1933 yılında Gazi kentimizi ziyaretlerinde Gaziantep Lisesi’nin kuruluş talimatını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi saygıyla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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