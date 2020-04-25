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Kuaför, evde koronavirüs türküsü besteledi

DHA

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri kapalı olan erkek kuaförü Tolga Özer (28), bestelediği 'Yaktın bizi korona' isimli türküyü, evinin terasından komşularına seslendirdi. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda, 21 Mart günü iş yerini kapatmak zorunda kalan erkek kuaförü Tolga Özer, bu süreçte müziğe yöneldi. Özer, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için de 'Yaktın bizi korona' ismini verdiği türküyü yazıp, besteledi. Evinin bulunduğu apartmanın terasından,...

Kuaför, evde koronavirüs türküsü besteledi

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri kapalı olan erkek kuaförü Tolga Özer (28), bestelediği 'Yaktın bizi korona' isimli türküyü, evinin terasından komşularına seslendirdi.<br>Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge doğrultusunda, 21 Mart günü iş yerini kapatmak zorunda kalan erkek kuaförü Tolga Özer, bu süreçte müziğe yöneldi. Özer, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için de 'Yaktın bizi korona' ismini verdiği türküyü yazıp, besteledi. Evinin bulunduğu apartmanın terasından, bağlamasıyla türküyü seslendirerek, komşularına konser verdi. <br>Komşularına moral olması için türküyü seslendirdiğini ifade eden 1 çocuk babası Tolga Özer, "Dükkanlarımız kapandı, biz de evde kaldık. Sıkılınca oturup, başladım yazmaya. Korona türkümü komşularımıza seslendirdim, onlarda çok beğendi. Komşularımız en büyük destekçimiz de oldu. Zaman zaman terasa çıkarak komşularımıza, özellikle evden çıkamayan çocuklara moral olsun diyerek, konserler veriyorum. Buradan sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına, Cumhurbaşkanımıza, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bir an önce koronavirüsü kolay bir şekilde atlatırız. Hayat eve sığar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-04-25 14:51:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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