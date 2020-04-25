Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp dışarı çıkan iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza sonrası savrulan iki araç trafik ışığı direğine çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Abdulkadir Konukoğlu Caddesi Seyrantepe Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, N.Ş. idaresindeki 27 S 4993 plakalı transit ile A.Y. kontrolündeki 07 EHT 46 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, olay yerindeki trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yaralılardan N.Ş. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası, yasağa rağmen yardım için çevrede toplanan vatandaşlar ise sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.