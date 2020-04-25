ABD´den getirilen 346 vatandaş, Gaziantep'te karantinaya alındı

Kovid -19 tedbirlerine uymayanlara 2 milyon 489 bin lira ceza - ŞANLIURFA

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<br>Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7´si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. ABD'de bulunan 346 Türk vatandaşı da dün akşam THY'ye ait uçakla Gaziantep'e getirildi.<br>Gaziantep Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, otobüsler ile Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'na getirildi. 7´si çocuk 346 kişi, yurtta 14 gün süreyle karantinada tutulacak.DHA-Sağlık Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI<br>2020-04-25 17:24:08<br>

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