Gaziantep'te yasağın son günüde sessizlik hakim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep'te yasağın son günüde sessizlik hakim

DHA

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik devam etti. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Gaziantep'te, kısıtlamanın son gününde meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkma izni olanlar dışında sokakların tenhalaştığı kentte, polis ekipleri oluşturulan kontrol noktalarında çalışmalarına devam etti. Dışarıda olan vatandaşlara izin belgeleri kontrolleri yapan ekipler,...

Gaziantep'te yasağın son günüde sessizlik hakim

<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik devam etti.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Gaziantep'te, kısıtlamanın son gününde meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı.<br>Dışarı çıkma izni olanlar dışında sokakların tenhalaştığı kentte, polis ekipleri oluşturulan kontrol noktalarında çalışmalarına devam etti. Dışarıda olan vatandaşlara izin belgeleri kontrolleri yapan ekipler, yasağı ihlal edenlere ise idari para cezası işlemi uyguluyor. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-04-26 12:51:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep´te sokağa çıkan 8 bin 878 kişiye ceza
YEREL HABERLER Gaziantep´te sokağa çıkan 8 bin 878 kişiye ceza
(Görüntülü) İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin günlerini kutladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İhbarla çağırdığı, veteriner hekimlerin ...
ABD´den getirilen 346 vatandaş, Gaziantep'te karantinaya alındı
YEREL HABERLER ABD´den getirilen 346 vatandaş, Gaziantep'te ...
(Görüntülü) ABD'DEN GETİRİLEN VE KARANTİNAYA ALINACAK OLAN TÜRK VATANDAŞLARINI TAŞIYAN UÇAK GAZİANTEP'E İNDİ-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) ABD'DEN GETİRİLEN VE KARANTİNAYA ALINACAK ...
Korona sessizliğindeki Gaziantep'te bahar renkliliği
YEREL HABERLER Korona sessizliğindeki Gaziantep'te bahar renkliliği
Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
(Görüntülü) Kuaför, evde koronavirüs türküsü besteledi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kuaför, evde koronavirüs türküsü ...
Kuaför, evde koronavirüs türküsü besteledi
YEREL HABERLER Kuaför, evde koronavirüs türküsü besteledi
Gaziantep'te sıcak yemek ve gıda paketi yardımı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sıcak yemek ve gıda paketi yardımı
Ortaokul örencilerinin vali mutluluğu Gaziantep Valisi Davut Gül uzaktan eğitim programı kapsamında eğitim gören öğrencilerin evlerindeki coşkuya ortak oldu
YEREL HABERLER Ortaokul örencilerinin vali mutluluğu Gaziantep ...
Gaziantep Lisesi mezunları çocuklar için bir araya geldi
YEREL HABERLER Gaziantep Lisesi mezunları çocuklar için bir araya ...
Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza yağdı Ekipler yasağı ihlal eden 5 bin 204 kişi ve 90 iş yerine idari yaptırım uygularken 88 sürücü hakkında ise tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkanlara ceza ...
Silahlı soygunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Silahlı soygunda 2 tutuklama
(Görüntülü) İslahiye'de sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İslahiye'de sokaklar boş kaldı
GSO'dan YEKDEM çağrısı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "YEKDEM maliyetleri sanayicilerimizin canını acıtıyor"
YEREL HABERLER GSO'dan YEKDEM çağrısı GSO Yönetim Kurulu Başkanı ...
İmkander’in mazlumlara ulaşmasına Korona virüste engel olamıyor İmkander’den kampta yaşayan bin 500 kişiye iftar yemeği
YEREL HABERLER İmkander’in mazlumlara ulaşmasına Korona virüste ...
Kaymakam ilk davulu çaldı ilk maniyi okudu
YEREL HABERLER Kaymakam ilk davulu çaldı ilk maniyi okudu
Korona virüs günlerini eşine yardım ederek geçiriyor
YEREL HABERLER Korona virüs günlerini eşine yardım ederek geçiriyor
(Görüntülü) Gaziantep'te, husumetli iki grup arasında silahlı kavga 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gaziantep'te, husumetli iki grup arasında ...
Gaziantep'te, husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, husumetli iki grup arasında silahlı ...
Protokol ile vatandaş istiklal marşı’nı beraber okudu
YEREL HABERLER Protokol ile vatandaş istiklal marşı’nı beraber okudu
Şehitkamil’deki can dostlar unutulmuyor Şehitkamil’deki hayvan beslenme noktası sayısı 3 kat arttı
YEREL HABERLER Şehitkamil’deki can dostlar ...
Kaymakam Mutlu’dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan Ramazan ayı mesajı
(Görüntülü) Cami bahçesindeki zeytinlerin bakımını, Vefa Sosyal Destek Grubu yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Cami bahçesindeki zeytinlerin bakımını, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X