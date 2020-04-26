Gaziantep\u2019in \u0130slahiye il\u00e7esinde ikamet izni olmayan \u015fehre ka\u00e7ak olarak girmeye \u00e7al\u0131\u015fan 7 yabanc\u0131 uyruklu \u015fah\u0131s yakaland\u0131. Gaziantep\u2019in \u0130slahiye il\u00e7esinde ikamet izni olmayan \u015fehre ka\u00e7ak olarak girmeye \u00e7al\u0131\u015fan yabanc\u0131 uyruklu ki\u015filer bek\u00e7ilerin dikkatinden ka\u00e7mad\u0131. Ekipler taraf\u0131ndan yap\u0131lan incelemenin ard\u0131ndan \u00fczerlerinden \u00e7\u0131kan kimlik ve belgeleri inceleyen emniyet ekipleri \u015fah\u0131slar\u0131n 4\u2018\u00fcn\u00fcn Suriye, 2\u2019si Irak, 1\u2019inin Afganistan vatanda\u015f\u0131 olan M.V., H.\u0130., A.I., Y.A., B.C., M.H., A.M. s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ve plakas\u0131 bilinmeyen bir ara\u00e7 ile \u015eanl\u0131urfa\u2019dan geldikleri \u00f6\u011frenildi. \u015eah\u0131slar il\u00e7e yetkilileri taraf\u0131ndan \u0130slahiye\u2018de bir yak\u0131nlar\u0131n\u0131n evinde 14 g\u00fcn s\u00fcreli\u011fine karantina alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc konu ile ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.