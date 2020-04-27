ABD'den getirilen 353 vatandaş Gaziantep'te karantinada

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Korona virüs salgını nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen 353 Türk vatandaşı, Gaziantep'teki KYK yurdunda karantinaya alındı.

Yabancı ülkelerdeki Türk vatandaşları korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda ABD'de bulunan 353 Türk vatandaşı Gaziantep'e getirildi. Kente getirilen Türk vatandaşları, Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumuna ait Ümmü Gülsüm Yurdu'na yerleştirildi. Buradaki vatandaşların 14 gün boyunca karantinada kalacakları ve herhangi bir olumsuz olmaması durumunda evlerine gönderilecekleri belirtildi.

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