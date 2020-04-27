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Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu Annesinin ismi kütükte bir harfi yanlış yazılınca korona desteklerinden faydalanamadı

İHA

Gaziantep'te yaşayan Salih Küçük, annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle ne bir resmi işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara sunulan imkanlardan faydalanabiliyor.

Yanlış yazılan bir harf nedeniyle korona mağduru oldu Annesinin ismi kütükte bir harfi yanlış yazılınca korona desteklerinden faydalanamadı

Gaziantep’te yaşayan Salih Küçük, annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle ne bir resmi işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs nedeniyle zor durumda olan vatandaşlara sunulan imkanlardan faydalanabiliyor.
Gaziantep’te yaşayan Salih Küçük, 10 yıl önce vefat eden annesinin isminin kütüğe yanlış yazılması nedeniyle zor günler geçiriyor. İddiaya göre talihsiz adamın, ‘Hediye’ olan annesinin ismi Pazarcık İlçe Nüfus Müdürlüğü kütüğünde ‘Hadiye’ olarak yazıldığı için resmi bir işlem yaptırabiliyor ne de korona virüs destek kredileri ile yardımlarından faydalanabiliyor.
Kendi ile beraber 7 kardeş olduklarını ve üç kardeş olarak aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyleyen Salih Küçük, korona virüs salgını nedeniyle başvurduğu bin TL’lik yardımdan ise bu nedenle faydalanamadığını dile getirdi. Sorunu çözmek için çok kez nüfus dairesine ve yetkililere başvurduğunu da aktaran Küçük, kendisine kimsenin yardımcı olmadığını belirtti.

“Herhangi bir resmi işlem yaptıramıyorum”
Sorunun 15 gün önce fark ettiğini ve korona virüs nedeniyle mağdur vatandaşlara dağıtan bin liralık yardımdan faydalanamadığını açıklayan Salih Küçük, “Benim rahmetli annemin ismi Hediye idi ama nasıl olmuşsa kütükte Hadiye diye değiştirilmiş. Bu nedenle ben şuan herhangi bir devlet dairesinde resmi bir işlem yaptıramıyorum. Yani annemin ismi kimliğimde Hediye diye geçiyor ama nüfus kayıtlarında ise Hadiye diye yazıyor. Biz yedi kardeşiz, benimle beraber 3 kardeşimde anne ismi Hediye yazarken, diğer 4 kardeşimde Hadiye yazıyor. Bu nedenle mağdurum ben ve bu sıkıntıyı 15 gün önce fark ettim” dedi.
“Korona virüs nedeniyle mağdur durumdayım”
Yaşadığı sıkıntı için yetkililere seslenen ve kendisine yardımcı olunmasını isteyen Küçük, "Ben şuan özellikle korona virüs nedeniyle mağdur durumdayım. Yetkililerden yardım bekliyorum. Korona virüs salgını nedeniyle evdeyim, perişan durumdayım. Ben çalışıyordum ama bu korona yüzünden iş yerim kapalı. Bu yüzden destek kredisine başvurdum ama alamadım. Ailece perişan haldeyiz ve kimliğimdeki bu sıkıntı yüzünden hiçbir destek alamıyoruz, işlem yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yetkililere çağrı
Sorunun çözümü için yetkililere de seslenen Salih Küçük, “Ben bu sıkıntı nedeniyle Gaziantep Valisi’nden ve Şehitkamil Kaymakamı’ndan rica ediyorum. Bana yardımcı olsunlar lütfen” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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