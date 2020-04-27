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Gaziantep'te dijital alt yapı gelişiyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik e eğitim platformu hizmete girdi

İHA

Gaziantep'te dijital alt yapı gelişiyor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi personeline yönelik e eğitim platformu hizmete girdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Corona Virüs (COVID19) Salgını’na karşı alınan koruyucu önleyici tedbirler kapsamında personelinin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen eğitimlerini, oluşturduğu “EEğitim Platformu” üzerinden devam edecek.
Kısa sürede ülke gündemini işgal eden Corona Virüs Salgını’na karşı başarı bir şekilde yürütülen ulusal mücadele devam ederken iş ve gündelik yaşamlarda değişiklikler günden güne kendini göstermeye başladı. “Evde Kal” çağrısıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, güçlendirdiği teknolojik altyapısıyla merkez binasında yaptığı birçok işlemi evlere kadar getirirken personellere yönelik verilen eğitimler için yeni bir platform oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı teknik alt yapısının katkısıyla hayata geçirilen “E Eğitim Platformu” ile birçok işlemi evde gerçekleştiren personel bu süreçte bireysel gelişimlerini aksatmamış olacak. “egitim.gaziantep.bel.tr” internet adresinden ulaşılacak sistem, kolaylığıyla kullanım rahatlığı sağlayacak.
Platformda bulunan eğitim videoları, dikkat dağınıklığı olmaması ve erişim rahatlığı adına 10 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlandı. Dilediği videoyu seçen personel, birimlerine göre özel konularda da kendini geliştirebilecek. Personele görsel eğitimin sonunda yöneltilen soruların yüzde 70’ni doğru bilmesi istenecek. Personelin aldığı eğitimler, sınav puanları ve detaylı “Eğitim Analiz” ve “Performans Analizi” raporlama şeklinde sistemde tutularak “Eğitim Karnesi” oluşacak. Öte yandan eğitim platformunda video eğitimleriyle birlikte canlı eğitim paneli, kısa sürede hizmet vermeye başlayacak.
Olağanüstü tedbirler alınıyor
Konu hakkında açıklama yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Akıllı Şehir” kavramının artık “Akıllı Belediyecilik” ile beraber anıldığının altını çizerek, “Akıllı belediyecilik bugün “ebelediye” sistemini oturtmuş, vatandaşın belediyeye gelmeden bütün işlemlerini yapabilme gücüne ulaşmış olması demek. Gaziantep İletişim Koordinasyon Merkezi’ni (GİKOM) kurduğumuzda bütün iletişim kanallarını kullanarak soru ve taleplerini alıp, yeniden vatandaşa çözümle hizmeti hızlı bir şekilde götürülen bir çağa girdik. Geçtiğimiz zor dönemde kurumsal kapasitemizin ne kadar önemli olduğunu gördük ve hızlıca dijital kapasitemizi geliştirmeye başladık ama her şeyin başı insan, beşeri sermaye. Oluşturulan yeni uzaktan eğitim platformuyla bu zor günlerde eğitimlere devam edeceğiz. Yaşanan olağanüstü dönemde olağanüstü tedbirler alarak sistemi hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

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