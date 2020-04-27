(Görüntülü) Gaziantep'te, fırın ve market denetimi

<br>GAZİANTEP Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte fırın ve marketleri denetledi. Denetimlerde, kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.<br>Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda kontrolleri kapsamında, İl Müdürü Mehmet Karayılan'ın öncülüğünde 70 personel ile kent merkezindeki fırın ve marketler denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinin temizliği, ekmeklerin gramajları, raf düzeni ve özellikle ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Denetimleri halkın sağlığı için yaptıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, ramazan ayı dolayısıyla fırın ve marketleri mercek altına aldıklarını söyledi. 148 işletmeyi denetlediklerini ve 2 işletmeyle ilgili toplam 47 bin 500 liralık para cezası uyguladıklarını belirten Karayılan, ''Denetimlerimizi özellikle fırın ve marketlere yönelik yaptık. İşletmecilerimize bazı noktalarda uyarılarda bulunarak, daha titiz davranmalarını söyledik. Bazı eksiklikler vardı ama art niyetli olan eksiklikler değildi. Bunlarla birlikte ekmeklerin gramajlarını kontrol ettik. Bu konularda eksiklik gördüğümüz her şey için tutanaklarımızı tutarak gerekli yasal işlemleri uyguladık. Zaten en önemlisi bu her şeyden önce kul hakkıdır buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim üstümüze düşen görev bu tür denetimleri sık yaparak eksiklikleri ve yanlışları gidermektir'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep <br>2020-04-27 21:20:14<br>

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