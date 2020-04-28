İslahiye'de 7 evde karantina uygulaması sona erdi

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, 24 kişinin yaşadığı 7 evde başlatılan karantina uygulaması sona erdi.<br>TIR şoförlüğü yapan E.K., Özbekistan'dan döndükten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan E.K.'nın tedavisine başlanırken, temas kurduğu 24 kişinin de yaşadıkları 7 evde karantinaya alınmasına karar verildi. 7 evin çevresinde jandarmalar görevlendirildi ve 24 kişinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılandı.<br>24 kişiye yönelik karantina uygulaması bu sabah sona erdi.<br>Jandarmanın evlerindeki güvenlik şeridini kaldırması ile dışarı çıkan vatandaşlar, komşularının kendilerine yaklaşmamasına sitem etti. Koronavirüslü olmadıklarını, tedbiren karantinaya alındıklarını anlatan vatandaşlar, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının saptanmasıyla da normal yaşamlarına döndüklerini ifade ettiler.<br>DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-04-28 13:58:35<br>

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