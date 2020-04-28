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Habur Gümrük Kapısı’nda tır geçiş sayısı artıyor

İHA

Habur Gümrük Kapısı'nda alınan önlemler sonucu temassız şekilde konteyner, dorse ve şoför değişimiyle günlük geçiş sayısı 1500'lere ulaştı.

Habur Gümrük Kapısı’nda tır geçiş sayısı artıyor

Habur Gümrük Kapısı’nda alınan önlemler sonucu temassız şekilde konteyner, dorse ve şoför değişimiyle günlük geçiş sayısı 1500’lere ulaştı.
Yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle TIR geçiş sayısı 300’lere düşen Habur Gümrük Kapısı’nda alınan önlemlerin ardından Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin iş birliğiyle oluşturulan tampon bölge ve alınan önlemler sonucu temassız şekilde konteyner, dorse ve şoför değişimiyle günlük geçiş sayısı 1500’lere ulaştı.
Dünya genelinde birçok sektörü ve uluslararası ticareti olumsuz etkileyen yeni tip Korona virüs (Covid19) salgınıyla ilgili olarak Türkiye’nin Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı’nda alınan önlemlerle ihracat hız kazanmaya başladı. Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, günlük tır geçişlerinin Habur Gümrük Kapısı’ndan tampon bölgede temassız şekilde "konteyner, dorse ve şoför" değişimi yapılarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını ülkemizde de vatandaşlarımızın yaşamlarını olumsuz etkilediği gibi iç ve dış ticarette de etkisini göstermiştir. Ancak hükumetimizin ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’ın öncülüğünde alınan önlemlerle özellikle gümrük kapılarımızda oluşturulan tampon bölgelerde temassız şekilde "konteyner, dorse ve şoför" değişimi gerçekleştirilerek ticaret sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığımız, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerimizin iş birliğiyle alınan önlemlerle işlemler seri bir şekilde yürütülmektedir. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’ın da açıkladığı gibi, temassız ticarete geçilen Mart ayından bu yana Habur Gümrük Kapısı'ndan toplam 55 bin 208 TIR giriş, 50 bin 386 Tır ise çıkış yaptı. Son alınan bilgilere göre günlük tır geçiş sayımız bin 500 civarında olup bu önemli bir rakamdır. Alınan önlemler ve uygulamalarla yavaş yavaş önceki dönemlerdeki Tır geçiş sayımıza yaklaşıyoruz. Burada başta Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan olmak üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü çalışanlarımıza ve özellikle gümrük kapılarımızda büyük özverilerle çalışarak uluslararası ticaretin aksamaması için çaba sarf eden gümrük çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum” dedi.
Irak Güneydoğu ekonomisinin can damarı
Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihracatın Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya, ülke bazında Irak pazarının gerek bölge için gerekse Türkiye için hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, “Irak birçok sektör için önemli bir pazar. OcakMart döneminde bu ülkeye bölgemizden 168 milyon 416 bin dolarlık sektörel ihracat gerçekleştirdik. Dünya genelinde yaşanan yeni tip Korona virüs (Covid19) salgını elbette birçok ülkeye olduğu gibi Irak’a olan ihracatımızda da gerileme yaşanmasına neden oldu. Ancak alınan önlemler sonucu karşılıklı TIR geçişlerinin sağlanması özellikle gıda sektörümüzün bölgede oluşturduğu payı korumasında önemli rol oynamıştır. Bundan sonraki süreçte de salgına karşı alınan önlemlere harfiyen uyarak ihracatımızı sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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