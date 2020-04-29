Gaziantep'te, PTT önlerinde uzun kuyruk

<br>Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP´te, işlem yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler, kuyrukta bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.<br>Gaziantep'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000'er liralık ödemelerin evlerine getirilmesini beklemeyen, faturalarını yatırmak isteyen ve e-Devlet şifresi almak isteyenler, PTT önlerinde yoğunluğa neden oldu. PTT şubeleri önlerinde uzun kuyruklar oluşturan kişiler, polisler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyarıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ<br>2020-04-29 10:45:59<br>
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