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SANKO Okulları, Ressam Çalışkan’ın Atatürk resimlerinden oluşan sanal sergi açtı Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerinden oluşan sergi açacaktık, ancak korana virüs salgını nedeniyle sergimizi sanal ortama taşımak zorunda kaldık”

İHA

SANKO Okulları, adı Atatürk ile özdeşleşmiş ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan'ın birbirinden güzel Atatürk portrelerinden oluşan sanal sergi açtı.

SANKO Okulları, Ressam Çalışkan’ın Atatürk resimlerinden oluşan sanal sergi açtı Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resimlerinden oluşan sergi açacaktık, ancak korana virüs salgını nedeniyle sergimizi sanal ortama taşımak zorunda kaldık”

SANKO Okulları, adı Atatürk ile özdeşleşmiş ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan’ın birbirinden güzel Atatürk portrelerinden oluşan sanal sergi açtı.
Genel Müdür Fırat Mümtaz Asyalı, Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Etem Çalışkan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk resimlerinden oluşan eserlerini sergilemeyi planladıklarını belirterek, “Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilince, sergimizi sanal ortama taşımak zorunda kaldık” dedi.
Sanatseverlerin, Çalışkan’ın 22 eserinin yer aldığı sergiye SANKO Okullarının resmi sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabileceklerini kaydeden Asyalı, serginin sanal ortamdan günün her saatinde izlenebileceğini söyledi.
Etem Çalışkan
Yeni yazı ile hat yapan Etem Çalışkan, Türkiye'de ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı'nın yazımını yapan kişidir; fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeridir.
Anıtkabir'in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk'ün imzasını, Atatürk'e ait imzalara bakarak stilize etmesi, Kuranı Kerim'in Türkçe mealini yeni yazı yazması ve Nutuk'u kaligrafik olarak iki cilt halinde hazırlaması yer alır.
1928’de Tarsus’un Göçük Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin Mersin’de tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümü’nde yaptı. Sabri Berkel’den desen, Emin Barın’dan yazı, Namık Bayık’dan afiş ve grafik dersleri aldı. Akademideki öğrenciliği sırasında, Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Emin Barın’a yardımcı oldu.
1954 yılında öğrenciliği sürerken Yapı Kredi Bankası'nın 10’uncu yıl afişi, şükran belgeleri, diplomaları, madalyalarını yaptı. Aynı yıl Yeni Sabah gazetesinde ressam ve kaligraf olarak gazeteciliğe başladı. İlk işi, gazete için Jane Eyre filminin fotoğraflarının üstüne konuşmalar ve anlatım yazmak oldu. Bu çalışma, Türk basınındaki ilk fotoroman yayınıydı.
Yeni Sabah’tan sonra Ankara'da Zafer ve Öncü, İstanbul'da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Manşetleri, olayların resimlerini çizdi. Her yılın 10 Kasım'ında gazetelerde yayımlanan Atatürk portrelerini de çizen sanatçı, 1969 yılında Milliyet gazetesinde çalışırken 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle çizdiği Atatürk portresi, o güne kadarkiler içinde en kalıcısı oldu.
1982’de Hürriyet Gazetesi’nden emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi’ne Türk Büyüklerini, Güneş Gazetesi’ne Kuran'ın Türkçe anlamını, Sabah Gazetesi’ne Yunus Emre Divan'ını hazırladı. Çizgi röportajlar yaptı. Türk Büyükleri çalışması albüm kitap olarak yayınlandı.
1980 yılında Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paraları tasarladı,1984 yılında PTT için 16 Türk Devleti Pul Serisini hazırladı. Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucunda Atatürk’ün iki ciltlik Nutuk adlı eserini el yazısıyla yazdı. 844 sayfadan oluşan iki ciltlik eser, 2002'de yayımlandı. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen Burhan Felek Ödülü ile ödüllendirildi.
SANKO Okulları
Gaziantep’te 8 Mart 2001 tarihinde kurulma kararı alınarak 12 Mayıs 2001’de bina temeli atılan SANKO Okulları 10 Eylül 2001 tarihinde 530 öğrencisi ile eğitim ve öğretim hayatına adım attı.
Kampüste bin kişilik spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve 640 kişilik tiyatro salonu bulunan Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Spor Merkezi 20052006 Eğitim Öğretim Yılında hizmete girdi.
Eğitim ağının genişletilmesi amacıyla 25 Şubat 2012 tarihinde yeni Lise ve Anasınıfları binaları tamamlandı; 20122013 Eğitim Öğretim Yılından itibaren SANKO Koleji’nin yanı sıra, SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri de eğitime başladı.
SANKO Okulları, bin 300 öğrencisi, 230 akademik ve idari kadrosu ile 19’uncu yılında eğitim öğretimde öncü ve model olmaya devam ediyor.
Sanal sergiye https://we.tl/tdxizIrNbKz ve https://drive.google.com/open?id=1KfwsRBuCD8_9p5gfF27gmtkhNVoFCs1 linklerinden ulaşabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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