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Avrupa Hokey Şampiyonasına korona engeli

İHA

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Gaziantep Polisgücü Sporun Mayıs 2020'de katılacağı Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası corona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği Avrupa Hokey Federasyonu tarafından açıklandı.

Avrupa Hokey Şampiyonasına korona engeli

Türkiye’nin Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü Sporun Mayıs 2020’de katılacağı Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası corona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği Avrupa Hokey Federasyonu tarafından açıklandı.
Gaziantep’in Türkiye ve Avrupa’daki gururu Gaziantep Polisgücü kadın ve erkek hokey takımları Mayıs 2020’de katılacakları Avrupa Açık Alan Şampiyon Kulüpler Şampiyonası korona virüs salgını nedeniyle Avrupa Hokey Federasyonu tarafından ertelendi.
Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla karşılaşmak için hazırlandıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan Şubat 2020’de Gaziantep’in ev sahipliğinde Alanya’da gerçekleştirilen Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonasında Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluğu kazandırdıklarını hatırlatarak, “Korona virüs salgını bütün dünya olduğu gibi ülkemizi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Biliyorsunuz spor alanında birçok branşın ulusal ve uluslararası organizasyonları ertelendi. Mayıs 2020’de açık alan kategorisinde gerçekleştirilecek olan Açık Alan Avrupa Şampiyon Kulüpler kadın ve erkek şampiyonaları ertelendi. Avrupa Hokey Federasyonu tarafından iptal edilen şampiyonaların ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. Mayıs 2020’de de Avrupa Açık Alan Kadın ve Erkek Şampiyon Kulüpler Şampiyonalarında da kulüplerimiz ülkemizi temsil edecekti. Kadın takımımız Hırvatistan’ın Başkenti Zagreb’de gerçekleştirilecek olan Eurohockey Challenge lll’te Galler’in Gwent HC Kulübü, Hırvatistan’ın HK Zelina Kulübü, Polonya’nın KS Rogowo Kulübü, Fransa’nın Stade Francais Kulübü, Portekiz’in Grupo Desportivo do Viso Kulübü ve İsviçre’nin SLF Mesaicos Kulübüyle karşılaşacaktı. Erkek takımımız ise Slovenya’nın Predanovci kentinde Erkekler Açık Alan Eurohockey Challenge ll’de İsviçre’nin Nacka LHK Kulübü, Danimarka’nın Copenhagen HC Kulübü, Macaristan’ın Soroksari Kulübü, Bulgaristan’ın Akademik Plus Sofia Kulübü, Litvanya’nın Ardas Rudamina Kulübü, Ukrayna’nın HC PKStart Zytomyrskyi Kulübü ve Slovenya’nın HK Triglav Predanovci Kulüpleriyle karşılaşacaklardı. Her iki şampiyona ileri bir tarihe ertelendi” dedi.
“Salgın bitsin yeni destanlar yazacağız”
Dünya genelinde uluslararası organizasyonların iptaline neden olan korona virüs salgınının yakın bir zamanda biteceğine inandıklarını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “İnsan sağlığı her şeyden önemli. Bilim adamlarının gerekli aşıları kısa bir süre içerisinde geliştireceğine inanıyoruz. Burada önemli olan milletçe hepimizin bilim kurullu tarafından belirlenen kurallara uymamız ve virüsten kendimizi, ailemizi ve çevremizdeki insanları korumaktır. Bizler Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü olarak alınan önlemlerin uygulanması yönünde sürekli sporcularımızla, teknik heyetimizle ve yönetim kurulumuzla temas halindeyiz. Salgın bitsin Gaziantep Polisgücü Spor Gaziantep’e ve Türkiye’ye bundan sonra da yeni Avrupa Şampiyonluk kupaları getirecek, yeni destanlar yazacaktır. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz yazılacak destanlara, güzel öykülere şahitlik yapmak istiyorsanız lütfen kurallara uymaya ve evde kalmaya devam edin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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