Büyükşehir dijital ortamda Ramazan programlarına başladı Sosyal medyadan yapılan yayınlarla Ramazan’ın ruhu yaşatılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesaplarından Ramazan Ayı boyunca Gaziantep Kalesi’nin eteklerinde hazırladığı programlarla evlere konuk oluyor. İftar öncesi Mehmet Açıkgöz’ün moderatörlüğünde “Ramazan Söyleşileri”, iftar sonrası İlahiyatçı Muzaffer Ceylan’ın “1 Hadis, 1 Kılavuz, 1 Yolcu” Programı’yla Ramazan ruhu canlanıyor.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınına karşı verilen ulusal mücadele devam ederken alınan tedbirler kapsamında bu yıl Ramazan evlerde geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı’nın toplu iftarlar ve etkinlikleri yasakladığı genelgeyle beraber harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden Ramazan Ayı’nın ruhuna uygun program yayınlarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü’nce, Gaziantep Kalesi eteklerinde iftar saati öncesi Mehmet Açıkgöz’ün sunumuyla hazırlanan ve kentin ileri gelenlerinin konuk olduğu “Ramazan Söyleşileri” bereketli Ramazan akşamlarında yapılan hoş sohbetlerle vatandaşlarla buluşuyor. Drone çekimleri ve şehir görüntüleri ile nitelikli bir yayına imza atan, kale eteklerinde “Ramazan Söyleşileri” canlı yayınları, her gün saat 18.00’da başlayıp, ezan sesi ve top atışı İle biterken, iftar sonrası ise Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinetörü Muzaffer Ceylan tarafından Peygamber Efendimiz’in hayatından örneklere yer verildiği ve sahabelerin hayatlarından kesitlerin anlatıldığı “1 Hadis, 1 Kılavuz, 1 Yolcu” adlı programla yayınlar devam ediyor.

Öte yandan bir ay boyunca devam edecek yayınlarda ödüllü sorularla izleyiciler de programlara katılacak. Bütün programları izleyen 100 izleyiciye Rumkale feribot turu, 50 izleyiciye hadis kitabı seti hediye edilecek. Ayrıca her gün programlarda sorulan ödüllü sorularla 3 izleyiciye kitap verilecek.

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