Baklavacıların 'ramazan' mesaisi

<br>Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, iftar sofralarını tatlandıran baklava için ustalar hijyen kurallarına dikkat ederek özenle çalışıyor. Özellikle ramazan ayında talep artışı olan baklavanın üretildiği tesislerde ustalar yoğun mesai harcıyor.<br>Gaziantep´te baklava imalatçıları, ramazan ayı dolayısıyla gelen siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai yapıyor. İftar yemeklerinin ardından tercih edilen baklava için özenle çalışan ve her aşamada hijyene dikkat eden ustalar, şehir dışından gelen siparişleri de kargo yoluyla isteyenlere ulaştırıyor.<br>BAKLAVA HAMURU SOSYAL MESAFE İLE AÇILIYOR<br>Hamuru merdaneyle adeta kağıt haline getiren ustalar, yufkayı tek tek tepsiye yerleştiriyor. Üzerine tereyağı ve fıstık dökülen baklavanın her aşamasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek çalışılıyor. Odun ateşinde yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra şerbeti dökülerek yemeye hazır hale gelen baklava, şehir dışı siparişler için paketlenerek kargo şirketlerine gönderiliyor.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle üzgün olduklarını ve üretim aşamasında her türlü tedbiri aldıklarını anlatan baklava ustası Levent Aktaş, ''Baklava yapımında hijyen kurallarına dikkat ediyorduk. Daha da dikkat etmeye başladık. Ustalarımızın sayısını azaltarak çalışıyoruz. Burada üretime devam eden ustalarımız da aralarındaki sosyal mesafe kuralına uyarak çalışıyorlar'' dedi.<br>'KARGO İLE GÖNDERİYORUZ'<br>Koronavirüs nedeniyle otobüs ve uçak seferlerinin de iptal olmasından dolayı baklavayı özel kargo şirketleri ile şehir dışına gönderdiklerini de anlatan Levent Aktaş, isteyen herkesi baklava ile buluşturmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Aktaş, "Ramazan ayı başladığından bu yana iftar sofralarının vazgeçilmezi olan Gaziantep baklavasının yapımı devam ediyor. Özellikle bu virüsten dolayı uçak ve otobüs seferleri de olmadığı için baklava severlere özel kargo şirketleri ile baklavalarını gönderiyoruz'' diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ<br>2020-04-30 08:27:00<br>

