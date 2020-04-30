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Rektör Vekili Aslan’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

İHA

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Vekili Aslan’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hanifi Aslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Prof. Dr. Aslan, "Dünyadaki tüm işçi ve emekçilerin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, çalışanların barış, huzur ve güven dolu bir dünyada yaşamak ümidiyle kutladıkları bir gündür. Türkiye’de resmi olarak ilk defa 1923 yılında kutlanmaya başlanan 1 Mayıs, bugüne kadar, çalışanların sorunlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, çözülmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konularında önemli adımların atılmasında önemli bir rol oynamıştır. Üretimin temelini oluşturan emek ve istihdam, çalışanlarımız ve aileleri için olduğu kadar ekonomimizin büyümesi ve gelişmesi için de fevkalade bir öneme sahiptir. Bu nedenle, böyle günlerin, daha adil ve hakkaniyetli bir gelir dağılımı ve işçilerimiz için daha iyi çalışma şartlarına kavuşmaları konusunda faydalı tartışmalara vesile olması gerekmektedir. Bütün bu hususları tartışır ve değerlendirirken, olaya, Kur’anı Kerim’in “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır” Ayeti ve Peygamberimizin “işçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz” Hadisi ışığında ve dünyadaki birçok ülkeyle birlikte Ülkemizin de ciddi bir sorunu olan işsizlik gerçeğini de göz önünde bulundurarak bakmamızda fayda vardır. Kısacası, halihazırda çalışmakta olanların haklarını değerlendirirken, henüz bir işi bile bulunmayanların durumlarını da dikkate almamız elzemdir. Son birkaç ayda Korona virüs (Covid19) küresel salgınının, bütün ekonomiler için, türü, kapsamı ve etkileri tam ve kesin olarak belirlenemeyen büyük bir şoka neden olmasından dolayı, birçok firma ve işyerinin kapanması ve dolayısıyla binlerce, milyonlarca insanın işsiz kalmış ve kalacak olması insanlığın, milletlerin ve özellikle de emek sahiplerinin karşı karşıya kaldığı en ciddi problemlerden biridir. Bütün bunlara rağmen, bu olay karşısında milletimizin, devletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ortaya koymuş oldukları tavır, tarihte daima yazmış olduğumuz muhteşem destanlardan biri olmuştur. Bu çerçevede, milletimiz ve onun güzide kurumları hayır, yardımlaşma ve dayanışma yarışına girerken, Devletimiz de, emek sahipleri dâhil toplumun ve ekonominin bütün kesimleri için geliştirdikleri programlarla yaraları hızla sarmaya çalışmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde hayata geçirilen programların nihai amacı, toplumun refahındaki azalmayı en aza indirmek ve nihayette emek sahiplerinin işsiz ve gelirsiz kalmalarını önlemektir. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün emek sahiplerinin 1 Mayıs Emek ve Dynışm Gününü en samimi dileklerimle kutlar ve daha mutlu, huzurlu ve sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ederim. Gelecek yıllarda coşkuyla kutlayacağımız 1 Mayıslar için, bu 1 Mayısta evlerimizdeyiz” ifadelerine yer verdi.

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