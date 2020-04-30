Gaziantep'te, boş otelde yangın (2)

<br>YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ<br>Gaziantep'te, uzun süredir faaliyette olmayan 11 katlı oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Jeneratör bölümünde çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI, Kadir GÜNŞ<br>2020-04-30 12:50:21<br>
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