Gaziantep'te, 2 bin 69 kişiye 'koronavirüs' cezası

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, polisin dünkü denetimlerinde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve yaşları nedeniyle yasak olduğu halde sokağa çıkan 2 bin 69 kişiye cezai işlem uygulandı.<br>Gaziantep Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi. Polislerin dün yaptığı denetimlerde; 20 yaş altındaki 1204 ve 65 yaş üzerindeki 10 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 855 kişiye idari para cezası kesildiği kaydedildi. Açıklamada, denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-04-30 13:27:59<br>

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