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Gaziantep'te, yasak öncesi pazarlarda yoğunluk

DHA

Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar, pazarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1,2 ve 3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Gaziantep'te de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak yasak öncesi birçok vatandaş pazarlara akın etti. Alışveriş yapılan pazarlarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, meyve ve sebzeleri de eldivensiz şekilde seçildiği görüldü. Alışveriş...

Gaziantep'te, yasak öncesi pazarlarda yoğunluk

<br>Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarını almak isteyen vatandaşlar, pazarlarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1,2 ve 3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Gaziantep'te de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak yasak öncesi birçok vatandaş pazarlara akın etti. Alışveriş yapılan pazarlarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, meyve ve sebzeleri de eldivensiz şekilde seçildiği görüldü. Alışveriş yapan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle pazarda 3 günlük sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI,Kadir GÜNEŞ<br>2020-04-30 16:40:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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